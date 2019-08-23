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Колонна машин с животными из «китовой тюрьмы» прибыла в Хабаровский край

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Фото: ТАСС/Евгения Пустовит
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Колонна автомобилей везет шесть белух и двух последних косаток из «китовой тюрьмы» к месту выпуска в Охотском море. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель управления ГИБДД Хабаровского края в пятницу, 23 августа.

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«До Хабаровска им предстоит проехать около 200 км, движутся со скоростью 65-70 км в час», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в Хабаровске животных перегрузят на речное судно и отправят по Амуру в поселок Иннокентьевка Николаевского района, где снова перегрузят на машины и привезут на мыс Перовского, откуда выпустят в море.

В бухте Средней в Приморье около года содержались 90 белух и 11 косаток, которых выловили для продажи в Китай. Три белухи и одна косатка за это время пропали. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

Животных начали отпускать партиями в июне.

22 августа сообщалось, что выпущенные на волю косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов.

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» в июне подчеркнул, что долгое решение этой проблемы связано с большими деньгами, фигурирующими в деле. По его словам, чтобы избежать повторения этой ситуации, в законодательство будут внесены изменения.

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