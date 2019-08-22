Новую партию косаток и белух начали освобождать из «китовой тюрьмы»

Во Всероссийском НИИ океанографии (ВНИРО) рассказали, что четвертую партию китов начали перегружать из вольеров в бухте Средней Приморского края в автомобили, чтобы вывезти к Охотскому морю в Хабаровском крае и выпустить. Об этом в четверг, 22 августа, сообщили «Интерфаксу» в ВНИРО.

«Погрузка уже началась. Сначала в транспортировочные ванны на фурах грузят белух. Косаток готовят к погрузке» — отметили специалисты.

Уточняется, что в эту партию вошли шесть белух, а также две последние косатки. При этом в бухте Средней останется еще 73 белухи.

Ранее 22 августа сообщалось, что выпущенные на волю косатки из «китовой тюрьмы» добрались до мест традиционного обитания — Шантарских островов.

Первую группу из двух косаток и шести белух выпустили в Охотское море 27 июня, вторую группу из трех косаток — 16 июля. Третью группу погрузили на фуры 1 августа, в ее состав вошли три косатки, которые, по словам ученых, хорошо ладят между собой. Близкая связь поможет животным быстрее адаптироваться в дикой природе. Перед выпуском на всех китах закрепили спутниковые маячки, чтобы отслеживать их передвижение и адаптацию.

Косаток и белух выловили в 2018 году для продажи в китайские океанариумы. Их поместили в вольеры в бухте Средней в районе города Находки. В результате вмешательства общественности ситуацией заинтересовались Генпрокуратура и Следственный комитет России. В связи с незаконным отловом животных были возбуждены уголовные и административные дела.

Во избежание повторения этой ситуации в законодательство будут внесены изменения. 24 июня на 28,1 млн рублей была оштрафована компания ООО «Афалина», которая отловила четырех косаток. За незаконный отлов китов ранее штраф наложили на еще три компании.