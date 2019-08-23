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Участники рассказали о «Тавриде»

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Главный творческий лагерь страны «Таврида-АРТ» продолжает работу. В этом году фестиваль собрал рекордное количество талантов. Для многих ребят поездка сюда стала ежегодной традицией. У более опытных участников уже есть свои стратегии достижения успеха. Главное - хорошая подготовка и совершенствование навыков. Пообщаться с молодыми людьми приехали известные артисты и музыканты. Например, для Владимира Машкова фестиваль — уже добрая традиция. Цель у большинства участников — грант на реализацию своей идеи. Общая сумма грантов — 80 миллионов рублей. Фестиваль «Таврида-АРТ» продлится до 26 августа.

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