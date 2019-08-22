Фестиваль «Таврида-Арт» стартовал в Крыму

Художники, дизайнеры, певцы, актеры, режиссеры со всех концов страны съехались на фестиваль «Таврида-Арт». На берегу Черного моря собрались 4,5 тыс. креативных ребят со всей страны. Каждый здесь может научиться чему-то новому, найти своих кураторов. У всех участников фестиваля есть шанс попасть в известные проекты. Самые талантливые получат грант на развитие собственной идеи. Победители разделят между собой 80 млн рублей. Грандиозным завершением работы арт-кварталов станет концерт, где выступят Гарик Сукачев, Найк Борзов, группы «Ария», «Ленинград» и другие суперзвезды.