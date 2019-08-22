В честь Дня флага России на фестивале «Таврида-АРТ» устроили флешмоб

На фестивале «Таврида-АРТ» отпраздновали День флага России. 4,5 тыс. человек стали участниками зрелищного флешмоба. Под гимн России развернули триколор размером 12х18 м. Фестиваль объединил творческую молодежь со всей страны. В бухте Капсель собрались художники, певцы, актеры, режиссеры со всей страны.