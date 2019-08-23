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Источник рассказал о задачах робота «Федора» на борту МКС

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Источник в ракетно-космической отрасли рассказал о функциях робота «Федора» на Международной космической станции (МКС). Об этом 23 августа сообщает «РИА Новости».

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По его словам, у «Федора» будет всего четыре основные задачи. Так, ему поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик для помощи космонавту, перекусить провод кусачками и соединить штекеры внутри и снаружи станции.

Ракета-носитель «Союз-2.1а», на борту которой находится робот «Федор», стартовала с космодрома Байконур в Казахстане 22 августа в 6:38 мск. Во время старта робот повторил фразу советского космонавта Юрия Гагарина: «Поехали».

На станцию он прибудет 24 числа и 25–26 августа уже приступит к работе. В космосе он пробудет 17 дней и вернется обратно 7 сентября.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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