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США призвали страны вступить в их коалицию и патрулировать Ормузский пролив

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Фото: TASS/Zuma
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Вашингтон готов принять от других стран любую помощь для обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе. Об этом канадскому телеканалу рассказал госсекретарь Майк Помпео в интервью, расшифровку записи которого выложил Госдепартамент США на своем сайте.

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Помощь потребуется США в рамках возглавляемой международной коалиции, созданной, чтобы сдерживать агрессию в отношении торговых судов.

«Каждая страна будет помогать ровно в том объеме, в каком ей позволяют возможности. Мы готовы принять любую помощь», — заявил Помпео.

В июне Вашингтон объявил о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива.

В МИД РФ ранее назвали планы по созданию коалиции непонятными.

За последние несколько месяцев в проливе произошло несколько инцидентов.

13 июня были атакованы два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous. На кораблях произошел взрыв, за которым последовал пожар. США обвинили в нападении Иран.

Позднее, 18 июля, СМИ сообщили, что в Ормузском проливе корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который якобы представлял опасность для американского судна.

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