США официально попросили ФРГ примкнуть к морской миссии в Ормузском проливе

Соединенные Штаты направили Германии по дипломатическим каналам официальную просьбу принять участие в миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе. Об этом во вторник, 30 июля, сообщило агентство DPA.

«Мы формально попросили (Германию. — Ред.) совместно с Францией и Великобританией помочь в подавлении иранской агрессии в Ормузском проливе», — цитирует заявление посольства США в Берлине ТАСС.

Ранее в июле Госдеп США заявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива, пишет сайт aif.ru.

Американский госсекретарь Майкл Помпео 23 июля предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов. В тот же день стало известно, что Великобритания, Франция и ФРГ ведут переговоры по обеспечению собственной миссии по наблюдению за безопасностью мореходства в Персидском заливе.

Представитель внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Майя Косьянчич выступила с призывом к сдержанности в адрес стран, которые намерены патрулировать Ормузский пролив для обеспечения свободы навигации.

В МИД РФ планы по созданию коалиции назвали непонятными, а также заявили, что Москва предлагает свою концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Отношения Вашингтона и Тегерана обострились, после того как 13 июня в Ормузском проливе были атакованы два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous. На кораблях произошел взрыв, за которым последовал пожар. США обвинили в нападении Иран.

Позднее, 18 июля, СМИ сообщили, что в Ормузском проливе корабль ВМС США сбил иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. Однако власти Ирана потерю устройства опровергли,предположив, что американцы по ошибке сбили собственный БПЛА.