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Генсек НАТО опроверг получение запросов на запуск миссии в Ормузском проливе

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Фото: TAСС/Zuma
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Североатлантический альянс не получал официального запроса на запуск операции в Ормузском проливе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг 31 июля, сообщает «РИА Новости».

«Союзники по НАТО обеспокоены ситуацией в заливе, свобода судоходства является важным вопросом для союзников», — сказал Столтенберг. Некоторые из членов альянса уже располагают средствами в регионе, отметил он.

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По словам генерального секретаря, страны альянса продолжают следить за ситуацией и обмениваться разведданными. Столтенберг подтвердил, что ряд государств — членов НАТО обсуждали возможность принятия мер по обеспечению безопасности в регионе, но не в рамках миссии НАТО.

22 июля в Лондоне заявили о создании европейской миссии по защите моря и судоходства в регионе Персидского залива, а также дополнительном усилении своего военного присутствия в регионе. В США решили создать коалицию для патрулирования пролива и призвали Германию и Францию присоединиться к миссии. В Евросоюзе призвали все страны проявить сдержанность.

Россия предложила провести консультации и создать организацию по безопасности и сотрудничеству в Персидском заливе (ОБСПЗ). 30 июля Москва представила ООН свою концепцию коллективной безопасности в регионе.

Ситуация в Персидском заливе обострилась после инцидентов с танкерами. Так, 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС по подозрению в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Через шесть дней корабли, предположительно иранские, попытались остановить британский нефтяной танкер, но после отозвали требование.

13 июня были атакованы норвежский и японский танкеры, в нападении США обвинили Иран и 18 июля заявили, что сбили иранский беспилотник, который якобы представлял опасность американскому судну. На следующий день Иран задержал британский танкер Stena Impero за якобы нарушение международных правил и причастность к некоему инциденту с иранским рыболовецким судном.

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