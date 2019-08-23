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США отозвали свое предложение Турции о продаже комплексов Patriot

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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США официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot вместо российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом 22 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя госдепартамента.

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«Наше предложение по Patriot истекло», — цитирует телеканал его слова.

16 июля Анкару вывели из программы по истребителям F-35. Американский лидер Дональд Трамп тогда же заявил, что не продаст Турции самолеты, поскольку страна согласилась на покупку российских С-400.

Москва и Анкара заключили договор о поставках ЗРС С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась. По мнению Эрдогана, НАТО «должно быть счастливо», что Турция закупает С-400, потому что благодаря этому Североатлантический блок становится сильнее.

12 августа сообщалось, что элементы второй батареи российской ЗРС С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре. Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля.

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