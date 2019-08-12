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В Турции назвали сроки поставок второй батареи С-400

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Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров
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Элементы второй батареи российской зенитно-ракетной системы С-400 доставят в Турцию в августе-сентябре, заявил министр обороны страны Хулуси Акар в эфире телеканала NTV в понедельник, 12 августа.

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«Продолжается работа по выбору места дислокации и установке ЗРК С-400. Речь идет о поставке второй батареи в августе-сентябре», — сказал глава военного ведомства, его слова приводит «РИА Новости».

Москва и Анкара заключили договор о поставках С-400 в 2017 году, после чего США выступили против сделки и стали угрожать Анкаре санкциями за приобретение российского вооружения. Однако турецкая сторона от договора не отказалась.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган назвал эту сделку важнейшим соглашением в современной турецкой истории и выразил надежду на организацию совместного производства систем ПВО.

Поставки российских ЗРК в Турцию начались 12 июля, первый этап завершился 25 июля. По словам главы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрия Шугаева, второй этап поставок С-400 состоится в ближайшие месяцы.

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