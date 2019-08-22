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Автопробег «Генералы мира — за мир» добрался до Липецка

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Липецк принял эстафету флага международного движения «Генералы мира — за мир», который уже побывал в космосе на МКС, покорил Эльбрус и теперь едет через всю страну. Протяженность маршрута составит 9,7 тыс. км.

Флаг прибыл вечером в четверг, 22 августа, на площадь Петра Великого, сообщает Lipetskmedia. По словам организаторов автопробега-эстафеты, их целью является создание мира, добра, дружбы и процветания всех людей на планете Земля.

В июле колонна международного автопробега ДОСААФ, приуроченного к 75-летию освобождения Белоруссии от нацистских захватчиков, финишировала у стен Брестской крепости-героя. Участникам удалось проехать 2,5 тыс. км, а также посетить шесть регионов России.

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