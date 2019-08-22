Прямой эфир
Сюжет:

Суд отказался продлевать арест счетов Абызова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный суд Москвы не стал продлевать арест счетов экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. Речь идет о сумме 900 млн рублей, рассказал адвокат Сергей Дрозда.

Потерянный май: Михаила Абызова оставили под арестом на два месяца
Несмотря на ходатайства высокопоставленных коллег и друзей, экс-министра «Открытого правительства» отправили в СИЗО

По словам юриста, следствие ходатайствовало о продлении ареста. Однако защита настаивала, что это требование незаконно, и суд согласился с этими доводами, передает ТАСС.

Обеспечительные меры сняты со счета сына экс-министра, компании ООО «Ру-ком» и ряда офшорных компаний.

Ранее счета были арестованы до 25 августа, а срок следствия по делу Абызова продлен до 25 декабря. Арест бывшего министра продлили до октября.

11 июля суд наложил арест на имущество, денежные средства в различной валюте, активы и ценные бумаги Абызова общей стоимостью более 20 млрд рублей. Ранее был наложен арест на различные счета экс-министра, два земельных участка и два жилых дома в Московской области, три квартиры и четыре комнаты, машино-место в Москве и акции АО «Промышленные технологии», принадлежащие Абызову.

Тогда обвиняемый протестовал против ареста ценных бумаг, отмечая, что в рамках уголовного дела уже арестовано имущество, превышающее своей стоимостью максимальный штраф.

Экс-министра по координации деятельности Открытого правительства (занимал пост в 2012–2018 годах) Михаила Абызова арестовали 27 марта по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети».

По версии следствия, с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого похитил деньги и вывел их за рубеж. По этому делу задержаны еще пять человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Суд арестовал акции экс-министра Абызова
У следствия отсутствуют претензии к Абызову из-за наркотика в квартире

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019