Ремонтируемый мост Дружбы в Орле обследуют за 7 млн рублей

В Орле планируют провести обследование моста Дружбы перед завершением строительных работ. Об этом стало известно на заседании профильного комитета горсовета.

Власти города намерены направить на обследование 7 млн рублей. После экспертизы будет составлена документация на аукцион для завершения ремонта моста, пишет InfoOrel.ru.

Одновременно с этим город займется расторжением контракта с предыдущим подрядчиком.

По информации городских властей, к реализации проекта проявили интерес три организации. Вопрос по мосту Дружбы рассмотрят на внеочередной сессии.

В начале августа сообщалось, что власти Орловской области рекомендовали администрации Орла расторгнуть контракт с подрядчиком, ремонтирующим мост Дружбы. Причиной стали низкие темпы работ, отставание от графика и перенос сроков их завершения.