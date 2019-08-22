Прямой эфир

Ремонтируемый мост Дружбы в Орле обследуют за 7 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Орле планируют провести обследование моста Дружбы перед завершением строительных работ. Об этом стало известно на заседании профильного комитета горсовета.

Власти города намерены направить на обследование 7 млн рублей. После экспертизы будет составлена документация на аукцион для завершения ремонта моста, пишет InfoOrel.ru.

Одновременно с этим город займется расторжением контракта с предыдущим подрядчиком.

По информации городских властей, к реализации проекта проявили интерес три организации. Вопрос по мосту Дружбы рассмотрят на внеочередной сессии.

В начале августа сообщалось, что власти Орловской области рекомендовали администрации Орла расторгнуть контракт с подрядчиком, ремонтирующим мост Дружбы. Причиной стали низкие темпы работ, отставание от графика и перенос сроков их завершения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ремонт двух магистралей в рамках нацпроекта завершен в Орле
Все школы Орла прошли проверку перед новым учебным годом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019