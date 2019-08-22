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Южная Корея отказалась обмениваться разведданными с Японией 

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Фото: Global Look Press/Kenjiro Matsuo
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Южная Корея отказалась продлевать договор с Японией об обмене разведывательной информацией (GSOMIA). Об этом сообщил замначальник Управления национальной безопасности при президенте Республики Корея Ким Ю Гын 22 августа.

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Он пояснил, что продление договора больше не отвечает национальным интересам Южной Кореи, о соответствующем решении Сеул уведомит Токио в ближайшее время.

«Япония не смогла объяснить причины исключения Южной Кореи из числа доверенных торговых партнеров, сославшись на подрыв доверительных отношений между Сеулом и Токио, что повлекло за собой соответствующие изменения в сфере оборонного сотрудничества двух стран», — цитирует его агентство ТАСС.

Как пишет The Japan Times, подобное решение южнокорейский властей грозит подорвать и без того напряженные отношения двух стран.

Договор был заключен в ноябре 2016 года, он устанавливал обмен информацией между Республикой Корей и Японией о ракетных угрозах со стороны Северной Кореи. Документ обновлялся ежегодно. Подписание соглашения приветствовал Барак Обама, занимавший на тот момент пост президента США — документ провозглашал трехстороннее сотрудничество в сфере безопасности.

Однако 1 июля Япония объявила о решении ограничить экспорт в Южную Корею трех химических компонентов, которые необходимы для производства полупроводников и электронного оборудования. Формальной причиной стал подрыв доверия — в Токио заподозрили Сеул в экспорте товаров двойного назначения в Северную Корею.

В ответ 2 августа в Республике Корея исключили Японию из списка доверенных торговых партнеров и усилили контроль за экспортом.

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