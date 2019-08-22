Онищенко раскритиковал позицию Минфина по ограничениям продажи алкоголя

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал Минфин за выступление против повышения возрастного порога для продажи спиртного. По его словам, это идет вразрез с задачами, сформулированными в майских указах.

Одна из главных задач, указанных в документе, связана со здоровьем, увеличением средней продолжительности жизни и возраста здорового долголетия, передает «РИА Новости».

Онищенко подчеркнул, что в нацпроекте «Здравоохранение» указана цель к 2021 году снизить среднедушевое потребление спиртного до 9,1 л на человека. При этом Всемирная организация здравоохранения называет критической цифру в 8 л на человека.

«Я уже не буду говорить о том, сколько из-за алкоголя происходит дорожных происшествий, гибели людей и травматизма. Если бы они это подсчитали, они бы отказались от своего популизма», — подчеркнул депутат.

При этом Минздрав, предлагающий ограничить продажу людям младше 21 года напитков крепче 16,5%, по мнению Онищенко тоже «остановился на полпути». По его словам, дети «легко спиваются» и на менее крепких напитках.

21 августа в пресс-службе Минфина рассказали «Известиям», что ведомство не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года, так как по Конституции совершеннолетние граждане могут в полном объеме пользоваться своими правами.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.

Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

Против выступило Минэкономразвития. Министерство провело оценку регулирующего воздействия законопроекта и по ее итогам дало негативное заключение.