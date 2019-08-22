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Онищенко раскритиковал позицию Минфина по ограничениям продажи алкоголя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко раскритиковал Минфин за выступление против повышения возрастного порога для продажи спиртного. По его словам, это идет вразрез с задачами, сформулированными в майских указах.

Возраст принятия: Минфин против повышения порога продажи спиртного
Совершеннолетние россияне имеют право сами принимать решение об употреблении алкоголя

Одна из главных задач, указанных в документе, связана со здоровьем, увеличением средней продолжительности жизни и возраста здорового долголетия, передает «РИА Новости».

Онищенко подчеркнул, что в нацпроекте «Здравоохранение» указана цель к 2021 году снизить среднедушевое потребление спиртного до 9,1 л на человека. При этом Всемирная организация здравоохранения называет критической цифру в 8 л на человека.

«Я уже не буду говорить о том, сколько из-за алкоголя происходит дорожных происшествий, гибели людей и травматизма. Если бы они это подсчитали, они бы отказались от своего популизма», — подчеркнул депутат.

При этом Минздрав, предлагающий ограничить продажу людям младше 21 года напитков крепче 16,5%, по мнению Онищенко тоже «остановился на полпути». По его словам, дети «легко спиваются» и на менее крепких напитках.

21 августа в пресс-службе Минфина рассказали «Известиям», что ведомство не поддержало законопроект о повышении возраста продаж крепкого алкоголя с 18 лет до 21 года, так как по Конституции совершеннолетние граждане могут в полном объеме пользоваться своими правами.

Ранее Минздрав представил на межведомственное согласование проект закона, согласно которому лица младше 21 года не смогут покупать алкоголь крепостью выше 16,5%.

Инициативу поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи.

Против выступило Минэкономразвития. Министерство провело оценку регулирующего воздействия законопроекта и по ее итогам дало негативное заключение.

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