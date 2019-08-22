«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине

Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту газовоза из Южной Кореи.

Как сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, арсенал обнаружили при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза (порт приписки Панама).

Отмечается, что оно прибыло из южнокорейского порта Чисепо в порт Пригородное на юге Сахалина. В генеральной декларации утверждалось об отсутствии на борту опасных товаров.

В пресс-релизе указывается, что оружие нашли в одном из помещений в специально оборудованном шкафу, где было 32 металлических предмета — сюрикены, копья, палаши.

По словам членов экипажа, оружие было изготовлено кустарным способом для защиты от пиратов. Ведомство проводит соответствующее расследование.

19 августа в Краснодарском крае возбудили дело в отношении сельского депутата, подозреваемого в поставках за границу военной продукции. 44-летний мужчина пытался отправить за рубеж 16 корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова.