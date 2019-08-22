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«Арсенал ниндзя» нашли на борту газовоза из Южной Кореи на Сахалине

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Фото: Сахалинская таможня
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Сахалинская таможня возбудила административное дело после обнаружения арсенала самодельного холодного оружия на борту газовоза из Южной Кореи.

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Как сообщает Sakhalin.info со ссылкой на пресс-службу ведомства, арсенал обнаружили при таможенно-пограничном контроле на борту иностранного судна-газовоза (порт приписки Панама).

Отмечается, что оно прибыло из южнокорейского порта Чисепо в порт Пригородное на юге Сахалина. В генеральной декларации утверждалось об отсутствии на борту опасных товаров.

В пресс-релизе указывается, что оружие нашли в одном из помещений в специально оборудованном шкафу, где было 32 металлических предмета — сюрикены, копья, палаши.

По словам членов экипажа, оружие было изготовлено кустарным способом для защиты от пиратов. Ведомство проводит соответствующее расследование.

19 августа в Краснодарском крае возбудили дело в отношении сельского депутата, подозреваемого в поставках за границу военной продукции. 44-летний мужчина пытался отправить за рубеж 16 корпусов магазинов ручного пулемета Калашникова.

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