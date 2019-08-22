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В Пентагоне назвали причину испытаний новой крылатой ракеты

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Испытания крылатой ракеты на дальность, запрещенную Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были необходимы для сдерживания Китая. Об этом заявил в среду, 21 августа, министр обороны США Марк Эспер в эфире телеканала Fox News.

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По его словам, Штаты хотели удостовериться, что располагают средствами для противодействия Китаю.

Эспер добавил, что для этого необходимы в том числе и ракеты средней дальности.

19 августа США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

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