Путин оценил испытания в США запрещенной договором РСМД ракеты

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва разочарована прошедшими в США испытаниями ракеты, которая прежде была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё.

«Я могу сказать, что мы разочарованы тем, что видим. Безусловно, испытания ракеты средней дальности наземного базирования, что, естественно, противоречит Договору о ракетах средней и меньшей дальности, обостряют ситуацию вообще в сфере безопасности в мире и в Европе в частности», — цитирует Путина ТАСС.

По словам главы государства, американская сторона слишком быстро приступила к испытаниям ракеты, которая ранее была запрещена в рамках договора.

19 августа США впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности провели на острове Сан-Николас в Калифорнии испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км.

Президент США Дональд Трамп объявил о начале выхода из ДРСМД в феврале 2019 года, обвинив Россию в нарушении соглашения. Глава Белого дома при этом заявил, что хочет заключить новую сделку — при участии Китая.

Москва не раз опровергала обвинения американской стороны. В ответ на действия Вашингтона Россия также решила приостановить выполнение условий соглашения. В результате ДРСМД утратил силу со 2 августа 2019 года по инициативе США.

ДРСМД был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум странам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней (зона поражения от 1 тыс. до 5,5 тыс. км) и меньшей (зона поражения от 500 до 1 тыс. км) дальности.