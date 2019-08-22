Умер академик Сергей Федотов

Скончался академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов. Об этом 22 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН).

Федотов скончался 20 августа на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Отмечается, что похороны академика пройдут 23 августа в Москве.

Ранее стало известно, что советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет.