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Умер академик Сергей Федотов

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Фото: www.kscnet.ru
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Скончался академик Российской академии наук (РАН) Сергей Федотов. Об этом 22 августа сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН (ДВО РАН).

Федотов скончался 20 августа на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

Отмечается, что похороны академика пройдут 23 августа в Москве.

Ранее стало известно, что советская и российская актриса театра и кино Александра Назарова скончалась 20 августа в возрасте 79 лет.

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