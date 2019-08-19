Умер певец и актер Аскер Махмудов

В возрасте 72 лет скончался народный артист Северной Осетии, заслуженный артист Северо-Осетинской АССР, певец Аскер Махмудов.

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на минкульт республики, музыкант умер 17 августа в Сочи.

Махмудов известен исполнением таких композиций, как «Город мой Орджоникидзе» и «Мадина» на осетинском языке. За свою карьеру он записал восемь пластинок, сотрудничал с Муслимом Магомаевым, Иосифом Кобзоном, Львом Лещенко и Владимиром Высоцким.

Кроме того, снялся в фильмах «Алан» и «Золотая свадьба».

17 августа сообщалось, что в возрасте 88 лет скончался российский композитор Роман Леденев.