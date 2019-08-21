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Самая большая в мире парусная яхта прибыла в Петербург

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Самая большая в мире парусная яхта Black Pearl прибыла в Санкт-Петербург, сообщает телеканал «78» в среду, 21 августа.

Судно стоимостью €250 млн принадлежит бизнесмену, уроженцу Северной столицы Олегу Бурлакову, который принимал активное участие в разработке проекта.

Яхта длиной 106,7 метров может передвигаться может исключительно при помощи силы ветра. Ее корпус сделан из стали, надстройки — из алюминиевых сплавов, а в паруса вшиты солнечные батареи, которые обеспечивают до 50% энергетических потребностей судна.

В будущем Бурлаков планирует сдавать Black Pearl в чартер, а не плавать на ней самостоятельно. Яхта должна помочь в получении знаний о строительстве судов с альтернативными источниками энергии.

Ранее в августе сообщалось, что в Петербурге задержали финскую яхту за нарушение границы РФ. Ее 43-летний владелец проигнорировал запросы пограничников о выходе на связь.

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