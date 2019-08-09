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Финская яхта задержана в Петербурге за нарушение границы РФ

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Гражданин Финляндии на парусной яхте нарушил границу РФ в Финском заливе, в связи с чем был задержан погранслужбой ФСБ России, сообщили в ведомстве в пятницу, 9 августа.

Яхта Essi была замечена двумя днями ранее неподалеку от острова Гогланд, который входит в состав Ленинградской области. Ее 43-летний владелец проигнорировал запросы пограничников о выходе на связь по самым разным каналам, после чего плавсредство было перехвачено пограничным сторожевым кораблем.

«В ходе разбирательства <…> пояснить причину пересечения границы с РФ в нарушение установленных правил иностранный гражданин не смог», — цитирует ТАСС заявление ведомства.

Капитан яхты был привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ о нарушении режима госграницы РФ, оштрафован и выдворен с территориальных вод России. Сумма штрафа не уточняется.

В начале августа власти Финляндии извинились перед Россией за ошибку своего военного корабля, вошедшего во время патрулирования в территориальные воды РФ.

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