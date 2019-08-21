Москва и Каракас подтвердили готовность развивать ВТС

Глава МИД России Сергей Лавров и исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес подтвердили готовность продолжать сотрудничество в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС). Об этом они договорились на переговорах в среду, 21 августа, сказано в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в МИДе, Лавров и Родригес углубленно обсудили двустороннюю повестку дня и наметили практические шаги по наращиванию сотрудничества в разных сферах, включая экономику, науку и высокие технологии.

В ведомстве отметили, что ключевой темой переговоров стала ситуация в Венесуэле. Российская сторона выразила солидарность с дружественным народом и правительством Венесуэлы, а также заверила в «твердой поддержке» курса на урегулирование ситуации в стране «без деструктивного вмешательства».

Представители МИД России подчеркнули, что внутренние разногласия в Венесуэле должны разрешаться «на основе общенационального диалога и исключительно в рамках конституционного поля».

23 января на фоне акций протеста оппозиции в Венесуэле спикер парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Оппозиционера поддержали США, Канада, Гватемала и ряд других государств. Президент республики Николас Мадуро после этого разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном, обвинив американские власти в попытке госпереворота. Поддержку ему выразили Россия, Мексика, Боливия, Куба и еще несколько стран.

30 апреля ситуация в Венесуэле обострилась, начались столкновения оппозиции с правоохранителями. Гуайдо заявил о начале финальной фазы операции «Свобода» по свержению Мадуро, однако позже признал, что попытка госпереворота провалилась.