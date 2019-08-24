Нынешний август — юбилейный для главной выставки страны, ВДНХ. Торжества продлятся до сентября. «Известия» уже дали подборку материалов, посвященных 80-летию выставки, но скромно умолчали о своем непосредственном участии в ее работе. Хочется восполнить этот пробел.

Если собрать воедино все репортажи, статьи, корреспонденции и информацию «Известий» за 80 лет, посвященные ВДНХ, то они сложатся в многочисленные полосы, а то и нивы на большом газетном поле. Выставка была создана, чтобы показывать успехи в развитии народного хозяйства, и «Известия», по сути, решали общую задачу.

Газета пошагово освещала историю создания, открытия и всей последующей работы ВДНХ. 2 августа 1939 года дала подробный отчет о торжественном открытии Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ — первоначальная аббревиатура) и большую речь наркома иностранных дел В.М. Молотова. Открытие третьего сезона пришлось на 25 мая 1939 года, до начала войны оставалось менее месяца. Накануне в «Известиях» академик Николай Цицин, директор выставки, ботаник и селекционер, отметил: «Корова Афродита из племхоза «Ачкасово» Московской области имеет годовой удой 7851 литр — почти на 800 литров больше прошлогоднего чемпиона этой породы коровы Туманной». Тут вспомнились слова из упомянутой речи Молотова: «По всем отраслям живот­новодства на этой выставке имеются в натуре самые замечательные образцы и достижения, нередко превышающие мировые рекорды». На мировой рекорд Афродита, может, и не потянула, но всесоюзный поставила.

В подтверждение актуальности темы в одном из номеров той майской недели новость под названием «Свинарка и пастух»: «Режиссер И. Пырьев работает в киностудии «Мосфильм» над новой музыкальной комедией... Фильм должен быть закончен в ноябре».

Съемки продолжались летом первого военного года в Москве, когда на столицу двигалась немецкая армада. Пырьеву рекомендовали поменять локацию, но он настоял, чтобы главные сцены фильма были отсняты на ВСХВ. Тему картины, как выяснилось позже, режиссеру навеяла палехская шкатулка, купленная на той же выставке.

Спустя годы я от имени «Известий» обратился к народному артисту СССР Владимиру Михайловичу Зельдину, сыгравшему в картине главную роль. «Пастух из горного Дагестана Мусаиб Гатуев — моя первая и любимая роль в кино, — рассказал актер. — История его любви к вологодской свинарке Глаше Новиковой, сыгранной незабываемой Мариной Ладыниной, и сам фильм — это реальная сказка. Причина успеха картины в военные годы проста: востребованными в первую очередь оказались оптимизм, высокая ценность искренних чувств, доброта и красота наших героев».

Даже в годы войны каждая летняя страда, битвы за урожаи, надои, мясо, сельхозтехнику были для газеты темой столь же горячей, как ход боевых сражений. Один пример навскидку. 21 июля 1944 года. На первой полосе — приказы Верховного Главнокомандующего и новость о том, что наши войска овладели опорным пунктом обороны немцев на Западной Украине. А вся третья полоса кричит шапкой: «В сжатые сроки и без потерь убрать урожай!», и на ней сообщения из Херсонской области, с Кубани, из Ростова и Саратова.

Далее — трудные годы восстановления народного хозяйства, знаменитая целинная эпопея. Журналисты-известинцы, отличившиеся в освещении этой темы, были награждены медалями «За освоение целинных и залежных земель». А в 1967 году, когда «Известия» отмечали 50-летие, Главвыставком принял решение: утвердить участниками ВДНХ СССР с формулировкой «За успехи в народном хозяйстве СССР» группу известинцев и наградить их медалями выставки (они были двух достоинств и размеров — золотая и серебряная, большая и малая). До сих пор храню как ценную реликвию свидетельство за № 950, малую серебряную медаль и удостоверение к ней (постановление № 2-н от 5 06 1967 г.).

Юбилей газеты был в марте. В июне известинцев пригласили на выставку для вручения наград. Нас было человек десять. Надо полагать, что в список награжденных я попал как руководитель отдела информации, по которому обычно шли репортажи и новости с выставки. Сегодня я, пожалуй, единственный здравствующий свидетель того события. Помнится, нас принимали в павильоне «Таджикистан» по всем правилам восточного гостеприимства. Какие-то имена наших ребят (все мы были тогда молоды) уже забылись. Но одно помню, как сейчас.

Олег Павлов, спецкор отдела сельского хозяйства, был тогда награжден золотой медалью. Молодой романтик, внешне слегка похожий на Есенина, он удивил многих, когда, кончив сценарные курсы ВГИКа, вдруг резко поменял стезю и пришел в сельхозотдел «Известий». Он не вылезал из командировок, носился по полям, фермам и машинно-тракторным станциям. Рассказывал об опыте передовиков, вгрызался в технологические проблемы, крушил нерадивых хозяйственников. Так что золотая награда ВДНХ по праву нашла своего героя, увы, рано сгоревшего на своем поприще...

Автор — ведущий Исторического клуба «Известий»

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