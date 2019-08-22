Отечественный теннис давно не наблюдал попадания своих спортсменов сразу в два одиночных финала — женский и мужской — в рамках турнира серии «Мастерс». Но успехи Светланы Кузнецовой и Даниила Медведева не случайны.

В последнее время Света очень много работала. Ее долго преследовали неудачи. И вот, когда вроде бы близок закат спортивной карьеры, Кузнецова почувствовала, что еще может играть на уровне девочек из первой полусотни мирового рейтинга WTA.

Конечно, без таких великих звезд, как Мария Шарапова, Серена Уильямс, Виктория Азаренко, мировой топ-50 выровнялся. И на этом фоне Света способна стабильно держаться в первой десятке. Ведь в игровом плане она в теннисе умеет всё. Главная задача — не умереть физически. 34 года — это уже не 24, когда Светлана выигрывала «Ролан Гаррос». К тому же в женском теннисе важно не столько сделать подачу и прием, что Кузнецова умеет отлично, сколько держать свой уровень в долгом розыгрыше очка, когда сбивается дыхание, а также избегать спадов на протяжении всего матча. Это не так просто.

Но в Цинциннати всё это ей удалось. Она фантастически прошла всех своих соперников на пути к финалу. В решающей встрече физически Кузнецовой не хватило сил, и она проиграла в двух сетах Мэдисон Кис, хотя в обеих партиях вела по 5:4 с выигранной чужой подачей и была в шаге от успеха. Все-таки Кис сегодня — один из лидеров женского тенниса. Это не Шарапова и не Уильямс, но в их отсутствие она — номер один. Это подтвердила ее победа в финале в Цинциннати. Она из числа молодых, физически крепких людей с сильнейшей мотивацией на большие победы.

И Кис в этой когорте топ-теннисистов будет находиться долго, поскольку ей всего 24 года — это только начало нахождения на пике своих возможностей. Мэдисон уже почувствовала вкус побед — ничего не отдает соперникам. Иногда во время игр у нее случаются не очень профессиональные спады во время отдельных розыгрышей геймов. Но всё остальное в порядке: прием и сама подача фантастические. Когда она попадает своей первой подачей в корт — отразить ее почти невозможно.

Чтобы справиться с Кис в ее лучшей форме, в соперниках должна быть какая-то одержимая теннисистка, заряженная на борьбу от начала до конца. С подобной одержимостью Даниил Медведев вышел на корт против Новака Джоковича в полуфинале турнира в Цинциннати. При этом важно понимать, что даже при такой идеальной игре не всегда будет получаться обыгрывать серба. Всё равно он пока сохранил за собой первую строчку в рейтинге ATP.

Но Медведев просто блестяще сыграл с Джоковичем — это лучший матч в его жизни. Особенно впечатлило, как он справился с неберущимися для многих укороченными ударами Новака — это просто чудеса. Даниил показал, что в ближайшее время может стать первой ракеткой мира. Ему еще нужно подправить прием подачи, а на самом корте немного сдвинуться к задней линии. Больше Дане ничего делать не надо. Его импровизации хватает на то, чтобы любого игрока вывести из себя. И не зря Джокович, от которого редко услышишь похвалы в адрес соперника, неоднократно сказал, что Даниил превосходно отыграл.

Финальный матч Медведева в Цинциннати мне не понравился, но понятно, что главную победу там наш теннисист одержал именно в полуфинале против Джоковича. Получился своеобразный финал в полуфинале. В решающей встрече против Давида Гоффена было много волнения, и матч получился чисто техническим. Такое часто случается в финалах. Мне очень нравится игра Гоффена, владеющего всеми качествами теннисиста первой десятки. Обыграть его непросто. Давид уверенно провел весь турнир. И то, что Медведев его спокойно «приговорил» в двух сетах после тяжелой битвы с Джоковичем, говорит о наличии у Даниила серьезного запаса прочности.

Нельзя не отметить триумф Андрея Рублёва в матче третьего круга против великого Роджера Федерера. Я Андрея знаю с малых лет. Еще с тех пор, когда он пацаном играл в моих турнирах Kamelzon Junior Open. Я сотрудничал и продолжаю дружить с его матерью, которая поставила своего сына на ноги. Для меня это особый игрок. Тем более он почти всегда представляет сборную России на Кубке Дэвиса. Сейчас видно, что Рублёв после длительного спада повзрослел и возвращается на серьезный уровень. Я старался следить за тем, чем он занимался во время этого спада, когда его преследовали травмы. И мне всегда объясняли, что Андрей отдыхает. Как он в то время отдыхал и как готовился к соревнованиям, не знаю.

Но сейчас Рублёв начал планомерно двигаться вверх и показывать свой лучший теннис. И сразу это обернулось такими яркими победами, как во встрече с Федерером и в предыдущих стадиях турнира в Цинциннати над очень сильными Николозом Басилашвили и Стэном Вавринкой. Андрей наделен большим талантом. То, что он делает, не каждому дано природой. Главное, чтобы к этому прилагались хорошее физическое состояние и вкус к игре. Сейчас всё это у Рублёва есть. Если он это сохранит на долгий промежуток времени и обретет стабильность, то станет в один ряд с Медведевым и Кареном Хачановым. Тогда, помимо индивидуальных успехов, Россия сможет постоянно рассчитывать на успехи и в Кубке Дэвиса.

Автор — член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер России и Украины, бывший главный тренер сборных России

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