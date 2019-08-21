Трассу Омск-Казахстан ремонтируют в ускоренном режиме

В Омской области ускорили ремонт федеральной трассы до Казахстана, чтобы успеть к осени. Подрядчик использует новый асфальт, который станет обязательным в применении только с 2020 года.

Сейчас ведутся работы по ресайклированию дороги методом холодного ресайклинга с добавлением вяжущего цемента. Это необходимо для укрепления верхнего слоя проезжей части, сообщает ИА «Город55». Укладка асфальтобетонного покрытия начнется в течение недели. Во время ремонта установят дорожные знаки, светофоры и приведут в порядок остановки.

На прошлой неделе в Омске был полностью завершен ремонт семи объектов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Речь идет об улицах Транссибирской, 70 лет Октября, Енисейской, Гагарина, о Черлакском тракте и трассах в направлении поселков Учхоз и Большие Поля. Еще на 10 городских дорогах работы активно ведутся.