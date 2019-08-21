Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Информацию подтвердил друг коллекционера, академик российской академии художеств Алексей Лидов, которому о смерти Абрамова сообщили родственники погибшего. В беседе с «РИА Новости» он рассказал, что меценат искал за границей похищенные уникальные шедевры и возвращал их в Россию.

«Он создал уникальный, очень важный и для Москвы, и для России новый музей. Теперь главный вопрос — это его судьба. Надо каким-то образом найти возможность этот музей сохранить. Он целиком, на 100% финансировался из личных денег Абрамова», — добавил он.

Своего друга Лидов охарактеризовал как «настоящего мецената из породы Третьяковых и Щукиных», который «считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги».

Соболезнования в связи со смертью коллекционера выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что Абрамов любил столицу и работал над многими городскими проектами.

20 августа около острова Порос рухнул вертолет Agusta A109 компании I fly, на борту находились двое россиян и пилот, гражданин Греции. Все они погибли. Судно летело из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса, во время полета вертолет задел провода ЛЭП и упал в море.

Музей русской иконы является единственной в России частной коллекцией византийского и древнерусского искусства, которая была официально преобразована в общедоступный музей. Абрамов был награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО «Пять континентов» за выдающийся вклад в сохранение исторического наследия, являлся лауреатом премии «Меценат года». Коллекционер также занимался благотворительными проектами.