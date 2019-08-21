Прямой эфир

Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции

0
Фото: ТАСС/Виталий Белоусов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одним из погибших при крушении вертолета в Греции оказался основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов. Об этом 21 августа сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу музея.

Информацию подтвердил друг коллекционера, академик российской академии художеств Алексей Лидов, которому о смерти Абрамова сообщили родственники погибшего. В беседе с «РИА Новости» он рассказал, что меценат искал за границей похищенные уникальные шедевры и возвращал их в Россию.

«Он создал уникальный, очень важный и для Москвы, и для России новый музей. Теперь главный вопрос — это его судьба. Надо каким-то образом найти возможность этот музей сохранить. Он целиком, на 100% финансировался из личных денег Абрамова», — добавил он.

Своего друга Лидов охарактеризовал как «настоящего мецената из породы Третьяковых и Щукиных», который «считал музей своим главным детищем и вкладывал в него огромные деньги».

Соболезнования в связи со смертью коллекционера выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что Абрамов любил столицу и работал над многими городскими проектами.

20 августа около острова Порос рухнул вертолет Agusta A109 компании I fly, на борту находились двое россиян и пилот, гражданин Греции. Все они погибли. Судно летело из Краниди в афинский международный аэропорт Элефтериоса Венизелоса, во время полета вертолет задел провода ЛЭП и упал в море.

Музей русской иконы является единственной в России частной коллекцией византийского и древнерусского искусства, которая была официально преобразована в общедоступный музей. Абрамов был награжден медалью и дипломом ЮНЕСКО «Пять континентов» за выдающийся вклад в сохранение исторического наследия, являлся лауреатом премии «Меценат года». Коллекционер также занимался благотворительными проектами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В прокуратуре прокомментировали крушение легкомоторного самолета под Самарой
Американская телеведущая погибла во время съемок сюжета

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019