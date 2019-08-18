В прокуратуре прокомментировали крушение легкомоторного самолета под Самарой

Легкомоторный самолет Як-55, совершивший жесткую посадку в Самарской области, не имел разрешения на полет. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре 18 августа.

«Самолет совершил несанкционированный взлет с территории ООО «Химсервис», расположенного в селе Подстепки», — заявили в ведомстве агентству «Интерфакс».

По факту происшествия прокуратура проводит проверку.

Инцидент произошел в 13:20 (12:20 мск) около села Подстепки Ставропольского района. Одноместный легкомоторный Як-55 совершил жесткую посадку и загорелся. Пожар на месте уже потушен, рассказал источник ТАСС.

Пилот судна — он же владелец самолета — погиб. Пострадавших и разрушений на земле нет. Причины крушения устанавливаются.