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Названы регионы с наибольшими тратами в кафе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Специалисты Росстата назвали регионы, жители которых потратили больше всего денег на питание вне дома в 2018 году. Результаты исследования приводит ТАСС 21 августа.

Выяснилось, что наибольшее количество средств в кафе и ресторанах оставляют жители Свердловской области — 5,7% всех своих потребительских расходов при средних тратах по России 3,3%.

Чуть меньше тратят в Ростовской области и в Москве — 5,6%. Эксперты также отметили популярные туристические города — Калининград (5,1%) и Санкт-Петербург (4,9%).

Меньше всего на еду в заведениях тратят жители Республики Дагестан (0,3%), Смоленской области (0,4%) и Кабардино-Балкарской Республики (0,6%).

Ранее в августе Росстат выяснил, жители каких регионов потратили больше всего денег на продукты в 2018 году.

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