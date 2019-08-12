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В чешском ресторане ввели штрафы за недоеденные обеды

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Фото: Depositphotos
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Администрация ресторана в чешском поселке Добромержице ввела штрафы за недоеденные обеды. Заведение работает по принципу «шведского стола», поэтому за «расточительное отношение» к блюдам придется заплатить отдельно.

По данным издания Vinegret, «шведский стол» действует в ресторане только в обеденное время. Клиенты должны заплатить за вход 97 крон (275 рублей), после чего они могут выбирать блюда из нескольких видов мяса и гарниров.

По завершении трапезы гость должен отнести тарелку на кухню. Если на ней что-то осталось, то придется доплатить 50 крон. При отказе охранник переписывает паспортные данные клиента, а руководство может добиться выплаты в судебном порядке.

Администрация ввела штрафы несколько месяцев назад и предупреждает о новых правилах на нескольких табличках, размещенных у входа в заведение и в его зале.

Жители округи ресторан хвалят, по их словам, в соседних заведениях пообедать можно, заплатив от 100 крон, а порции там ограничены.

В январе ресторан в Дубае (ОАЭ) ввел для клиентов штрафы за недоедание блюд. Посетителям заведения, у которых в конце трапезы остается еда на тарелках, добавляют к счету 50 дирхам ($13,6).

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