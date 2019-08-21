Эксперты назвали марки наиболее часто ремонтируемых ноутбуков

Журналисты выяснили, ноутбуки каких брендов москвичи чаще всего сдают в ремонт. Как сообщает в среду, 21 августа, «Российская газета», лидируют в этом списке ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).

Как рассказали изданию в одном из сервисов по ремонту гаджетов, дело не в том, что ноутбуки этих производителей чаще всего ломаются — просто они наиболее популярны среди пользователей. Реже на ремонт приносят Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).

Что касается характера поломок, то чаще всего (21% случаев) у приборов выходят из строя жесткие диски, далее следуют поломки материнской платы (17%). Неполадки с дисплеем и клавиатурой составляют 16% и 12% от общего числа поломок соответственно.

Эксперты отмечают, что поломки зачастую возникают из-за перегрузок, когда владельцы запускают на них игры. Чаще всего из-за этого ломаются кулеры.

13 августа стали известны данные опроса, демонстрирующие, что у каждого пятого россиянина (20%) за последние пять лет был всего один смартфон.