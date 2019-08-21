Прямой эфир

Эксперты назвали марки наиболее часто ремонтируемых ноутбуков

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналисты выяснили, ноутбуки каких брендов москвичи чаще всего сдают в ремонт. Как сообщает в среду, 21 августа, «Российская газета», лидируют в этом списке ASUS (19%), Lenovo (18%) и HP (15%).

Как рассказали изданию в одном из сервисов по ремонту гаджетов, дело не в том, что ноутбуки этих производителей чаще всего ломаются — просто они наиболее популярны среди пользователей. Реже на ремонт приносят Acer (9%), Dell (7%) и Apple (7%).

Что касается характера поломок, то чаще всего (21% случаев) у приборов выходят из строя жесткие диски, далее следуют поломки материнской платы (17%). Неполадки с дисплеем и клавиатурой составляют 16% и 12% от общего числа поломок соответственно.

Эксперты отмечают, что поломки зачастую возникают из-за перегрузок, когда владельцы запускают на них игры. Чаще всего из-за этого ломаются кулеры.

13 августа стали известны данные опроса, демонстрирующие, что у каждого пятого россиянина (20%) за последние пять лет был всего один смартфон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
Смартфоны и ноутбуки превратили в звуковое оружие

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019