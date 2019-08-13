Каждый пятый россиянин не менял свой смартфон пять лет

Проект Hi-Tech Mail.ru выяснил в ходе опроса, что у каждого пятого респондента (20%) за последние пять лет был всего один смартфон. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем «Известиям».

«У более трети (37%) опрошенных за последние пять лет было всего два смартфона… Еще 20% россиян за пятилетку сменили три устройства, раз в год и чаще девайсы заменяли только 9% респондентов», — указано в сообщении.

Кроме того, опрошенные рассказали о сроках использования своих смартфонов. Так, 27% приобрели свой гаджет несколько месяцев назад, а 24% сменили смартфон год назад или чуть больше, 17,5% — два года назад, 8,5% — три года назад, 20% — больше трех лет назад, 3% — не помнят, когда купили смартфон.

При покупке новых устройств почти четверть россиян (23%) планируют уложиться в 10 тыс. рублей, еще треть (33%) готовы потратить от 10 до 20 тыс. рублей. Купить гаджет за 40 тыс. рублей и дороже готовы 16%. При этом 17% согласны приобрести смартфон в диапазоне 20–30 тыс., и 11% — в диапазоне 30–40 тыс.

Участие в опросе приняли более 4 тыс. пользователей проекта Hi-Tech Mail.ru с 5 по 8 августа 2019 года.