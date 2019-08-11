Прямой эфир

Смартфоны и ноутбуки превратили в звуковое оружие

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В смартфонах нашли уязвимость, которая позволяет превратить их в опасное оружие. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет Би-би-си со ссылкой на эксперта в области кибербезопасности Мэтта Уикси.

Установка по требованию: появится ли в РФ реестр обязательного ПО для гаджетов
Создание списка отечественных программ для ввозимой техники обсудят на совещании в Аналитическом центре при правительстве

Согласно данным британского исследователя, ряд устройств — смартфоны, ноутбуки, наушники, системы громкой связи и портативные колонки — плохо защищены от взлома хакерами.

Злоумышленники могут заставить эти гаджеты издавать высоко- или низкочастотные звуки, опасные для человека.

Проверяя свою теорию, Уикси через программу-сканер Bluetooth-сигнала захватил управление над динамиками некоторых девайсов и заставил их издавать звуки-раздражители.

2 августа были опубликованы рекомендации Роскачества для пользователей гаджетов. В организации заявили, что для безопасности лучше всего закрыть камеру и микрофон кусками изоленты. В этом случае, даже если хакер подключится к гаджету, он не сможет ничего увидеть и услышать. Но одной этой меры будет недостаточно, нужно еще и соблюдать цифровую гигиену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт назвал заклеивание камеры в гаджетах недостаточно надежной защитой
В Минкомсвязи заявили о выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017