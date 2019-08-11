Смартфоны и ноутбуки превратили в звуковое оружие

В смартфонах нашли уязвимость, которая позволяет превратить их в опасное оружие. Об этом в воскресенье, 11 августа, пишет Би-би-си со ссылкой на эксперта в области кибербезопасности Мэтта Уикси.

Согласно данным британского исследователя, ряд устройств — смартфоны, ноутбуки, наушники, системы громкой связи и портативные колонки — плохо защищены от взлома хакерами.

Злоумышленники могут заставить эти гаджеты издавать высоко- или низкочастотные звуки, опасные для человека.

Проверяя свою теорию, Уикси через программу-сканер Bluetooth-сигнала захватил управление над динамиками некоторых девайсов и заставил их издавать звуки-раздражители.

2 августа были опубликованы рекомендации Роскачества для пользователей гаджетов. В организации заявили, что для безопасности лучше всего закрыть камеру и микрофон кусками изоленты. В этом случае, даже если хакер подключится к гаджету, он не сможет ничего увидеть и услышать. Но одной этой меры будет недостаточно, нужно еще и соблюдать цифровую гигиену.