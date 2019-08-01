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В Минкомсвязи заявили о выпуске гаджетов Huawei с ОС «Аврора»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Минкомсвязи выразили уверенность в том, что в ближайшем будущем гаджеты китайской компании Huawei будут выпускаться с российской операционной системой (ОС) «Аврора». Об этом сообщил замглавы министерства Михаил Мамонов.

По его словам, решение о сближении в данной области было принято на уровне лидеров России и Китая. Он заявил, что не сомневается в выпуске устройств Huawei с российской операционной системой, а также выразил надежду, что пилотный проект будет запущен до конца 2019 года.

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Как пишет ТАСС, на данный момент компания — разработчик «Авроры» и китайский производитель ведут переговоры и готовятся к подписанию соглашения о неразглашении. Затем будет определен список гаджетов, на которые возможна установка ОС.

Китайская корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций, поскольку правительство США полагает, что продукция Huawei может быть использована для шпионажа. Компании запретили покупать технологии и компоненты у американских производителей и вести деятельность с бизнесом США без разрешения Вашингтона.

19 мая контакты с Huawei приостановила Google. Из-за этого китайская компания лишилась доступа к обновлениям операционной системы Android, а на новых смартфонах будут отсутствовать сервисы Google Play, Chrome, Gmail, YouTube, карты.

Позже стало известно, что Huawei может использовать российский аналог Android — ОС «Аврора».

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