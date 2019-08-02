Эксперт назвал заклеивание камеры в гаджетах недостаточно надежной защитой

Закрытие камеры или диктофона на ноутбуке не поможет защититься от хакеров. Надежнее вообще не пользоваться гаджетами или хотя бы пользоваться кнопочным телефоном вместо смартфона, отметил руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике Евгений Лифшиц.

По словам Лифшица, все устройства имеют бреши в безопасности и заклеивание камеры и микрофона мало поможет в борьбе с ними, передает «РИА Новости».

«Если производитель оборудования хочет добраться до ваших данных, они всё равно под угрозой», — отметил он.

В любом устройстве есть незадокументированные возможности, о которых не предупреждает производитель, рассказал эксперт. Все они могут использоваться злоумышленниками и часто используются, подчеркнул он.

Ранее руководитель группы управления сервисами предотвращения распределенных атак «Лаборатория Касперского» Александр Халимоненко заявил, что пользователям стоит прислушаться к совету заклеивать камеру и микрофон ноутбука, так как мошенники могут получить доступ к ним. При этом он отметил, что в новое оборудование стали чаще встраивать специальные датчики и индикаторы, которые помогают определить, включена ли камера в определенный момент.

2 августа были опубликованы рекомендации Роскачества для пользователей гаджетов. В организации заявили, что для безопасности лучше всего закрыть камеру и микрофон кусками изоленты. В этом случае, даже если хакер подключится к гаджету, он не сможет ничего увидеть и услышать. Но одной этой меры будет недостаточно, нужно еще и соблюдать цифровую гигиену.