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Минздрав зафиксировал рост числа больных рассеянным склерозом

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Фото: Depositphotos
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В России увеличилось число пациентов с рассеянным склерозом — с 62,3 тыс. в 2013 году до 82,2 тыс. в 2019-м. Об этом в среду, 21 августа, пишет RT со ссылкой на данные Минздрава.

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В прошлом году наибольшее число пациентов было зафиксировано в Санкт-Петербурге — 117 случаев на 100 тыс. населения, в Липецкой и Тульской областях — 101 и 98,1 случаев на 100 тыс. населения соответственно.

Меньше всего пациентов зарегистрировано в Туве (7,1), Чечне (9,5) и Еврейской автономной области (13,6).

Президент Общероссийской общественной организации инвалидов — больных рассеянным склерозом, врач-невролог Ян Власов связывает увеличение числа пациентов с ростом эффективности ранней диагностики.

«К 2018 году создание комплекса для ранней диагностики в стране, можно сказать, стало близким к оптимальному. Сейчас все группы препаратов для лечения этого заболевания доступны на территории России», — объяснил эксперт.

Число пациентов с рассеянным склерозом имеет средний прирост по стране 7% в год, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в мае ученые заявили, что риск развития рассеянного склероза может снизить употребление красного мяса в составе средиземноморской диеты. Специалисты утверждают, что затормозить развитие болезни смогут 65 г этого продукта в день.

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