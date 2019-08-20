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Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай

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Фото: Global Look Press/Mairo Cinquetti/ZUMAPRESS.com
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Президент США Дональд Трамп призвал корпорацию Apple покинуть Китай. Об этом глава Белого дома заявил журналистам во вторник, 20 августа, во время встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.

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«Я могу оказывать помощь таким американским компаниям, как Apple, очень короткое время, пока они не сделают того, что должны сделать: вероятно, уйти из Китая», — цитирует Трампа ТАСС.

Американский лидер добавил, что без его помощи у таких корпораций были бы большие проблемы.

20 мая китайские аналитики предрекли компании Apple значительный ущерб из-за увеличения США ввозных пошлин. Эксперты предположили, что цены на «яблочную» продукцию поднимутся на 20%.

27 июля стало известно, что Трамп хочет, чтобы компания Apple строила свои заводы в Соединенных Штатах, и ожидает, что корпорация анонсирует строительство предприятия в штате Техас.

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