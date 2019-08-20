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Самый читающий район выбрали в Пскове

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В Пскове определили самый читающий район. Им признали микрорайон Запсковье.

Как рассказали Псковскому агентству информации в УФПС Псковской области, на 1 тыс. жителей микрорайона приходится более 100 экземпляров подписки различной тематики: от политики и экономики до изданий на спортивные и дачные темы.

Кроме того, в Запсковье в июне 2019 года открыли отремонтированное почтовое отделение, и за 1,5 месяца местные жители получили в нем более 66 тыс. услуг, в том числе оформление подписок на печатные издания.

В середине августа сообщалось, что в Пскове за 19 млн рублей благоустроят сквер искусств.

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