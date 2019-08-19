Проекты благоустройства Псковской области получили федеральные субсидии

В Псковской области выбрали подрядчиков для разработки документации по объектам благоустройства Изборска, Порхова и Великих Лук. Эти муниципальные образования победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

В частности, запланирована реконструкция набережной реки Шелонь и прилегающей территории в Порхове, а также благоустройство рекреационной зоны Великих Лук возле городской земляной крепости. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

На эти проекты выделено более 160 млн рублей из федерального бюджета.