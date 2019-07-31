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Аллею ветеранов капитально отремонтируют в Пскове

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В Пскове планируется проведение капитального ремонта сквера «Аллея ветеранов». Работы планируется провести до конца 2019 года.

Стоимость контракта с подрядчиком составляет около 4,6 млн рублей. Средства пойдут на подъем уровня пешеходной дорожки вдоль теплотрассы на 10 см. Кроме того, на аллее обновят асфальтовое покрытие тротуаров и площадок, а также заасфальтируют «народные тропы». Также планируется установка бортовых камней, пишет Псковская лента новостей.

В сквере появятся новые скамейки и урны, на теплотрассе обустроят защиту. Кроме того, планируется высадка цветов и травы. Контракт должен быть исполнен до конца сентября.

Местные жители высказали свои пожелания по поводу благоустройства аллеи. В частности, горожане просят об увеличенном количестве скамеек. Подрядчик рассмотрит этот вопрос в рамках экономии при выполнении работ.

Отдельной закупкой планируется провести наружное освещение на аллее. Начальная стоимость контракта составляет около 3,9 млн рублей.

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