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Псковской области выделят 162 млн рублей на благоустройство

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Псковская область получит порядка 162 млн рублей на реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Средства пойдут на благоустройство малых городов и исторических поселений.

Как сообщили «Псковской ленте новостей» в пресс-службе региональной администрации, дотации распределены по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Средства направлены из федерального бюджета.

Псковская область направила на рассмотрение пять заявок. Проекты по благоустройству общественных пространств представили Порхов, Изборск, Великие Луки и Остров.

Официально победители конкурса будут объявлены 31 мая на торжественном мероприятии в Воронеже.

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