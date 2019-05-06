Чемпионат по дворовому футболу проходит в Псковской области

Начался первый этап третьего чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области. В турнире принимают участие 18 команд из 22 муниципалитетов. В двух возрастных категориях уже определены победители.

Отборочный тур продлится до 12 мая в муниципальных образованиях Псковской области. Полуфинал пройдет 18 мая в Пскове, Пушкинских Горах и Великих Луках. Финал состоится 1 июня в столице региона, информирует «Псковская лента новостей».

Лучшая в Псковской области команда средней группы (2005–2006 годов рождения) поедет на третий этап Всероссийского фестиваля детского дворового футбола в Санкт-Петербурге, который пройдет с 27 августа по 1 сентября.