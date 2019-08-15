Сквер искусств благоустроят в Пскове за 19 млн рублей

В Пскове планируют благоустроить сквер искусств, который находится на пересечении Рижского проспекта с улицей Максима Горького. Стоимость реализации проекта оценили в 19 млн рублей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, подрядчика планируют выбрать 26 августа. Он должен будет уложить плитку на пешеходных дорожках, установить скамейки, урны, туалет, обустроить зоны тихого отдыха и детскую зону.

Сквер также должен стать доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Подрядчик проведет озеленительные работы и оборудует велопарковку. Максимальная стоимость контракта составит 19 млн рублей.

9 августа в Пскове на набережной реки Великой установили новый арт-объект. Он представляет собой два дерева, которые срослись кронами в форме сердца.