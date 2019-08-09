Новый арт-объект установили на набережной в Пскове

В Пскове на набережной реки Великой появился новый арт-объект. Его установили в пятницу, 9 августа.

Композиция представляет собой два дерева, которые срослись кронами в форме сердца. По замыслу авторов, оно символизирует создание семьи и сохранение верности. Рабочее названия объекта — «Семейное дерево», пишет «Псковское агентство информации».

Выполнил работу себежский кузнец Владимир Тюрягин. Высота металлической конструкции составляет 3,5 м.

Открытие композиции станет финальной частью программы Всероссийского форума молодых семей, который проходит сейчас в регионе.