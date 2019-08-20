YouTube-блогер PewDiePie женился

Популярный шведский блогер PewDiePie, чье настоящее имя Феликс Чельберг, женился на итальянке Марции Бизоньин. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram 20 августа.

«Мы поженились! Я счастливее, чем мог бы быть. Мне так повезло, что я смогу разделить свою жизнь с такой прекрасной женщиной», — приводит его слова телеканал «360».

Как отмечает Mirror, свадебная церемония прошла в Лондоне в Королевском ботаническом саду Кью 19 августа. Известно, что пара познакомилась восемь лет назад, но узаконить свои отношения решилась только сейчас.

Феликс Чельберг под ником PewDiePie в 2010 году завел на YouTube свой канал, который сейчас является вторым по числу подписчиков. По данным Forbes, доход видеоблогера в 2018 году превысил $15 млн. Марция Бизоньин также долгое время вела блог на YouTube, для которого снимала ролики о моде, красоте и макияже. Сейчас на канале остались шесть роликов, на него подписаны более 7 млн человек.

11 августа СМИ раскрыли доходы российских блогеров. Возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых звезд интернета блогер Валентин Петухов. YouTube-канал о технологиях и гаджетах Wylsacom принес ему за год 173 млн рублей.