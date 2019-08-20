Россияне успешно выступили на Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае

Полицейские и спасатели из России завоевали 178 медалей на XVIII Всемирных играх полицейских и пожарных в Китае. Об этом 20 августа пишет НСН.

Соревнования прошли в китайском городе Чэнду. На счету российского МВД — 91 золотая, 51 серебряная и 36 бронзовых медалей.

В 2019 году успешнее всего сборная МВД России выступила в плавании, легкой атлетике и единоборствах. Так, боксеры победили во всех весовых категориях, в которых участвовали, майор полиции Ольга Румянцева трижды была финишировала первой в спортивном ориентировании и кроссе на 10 км. В смешанной эстафете по плаванию четверо сотрудников полиции победили соперников из Гонконга и Китая.

Как уточняет REGNUM, Всемирные игры полицейских и пожарных проходили с 8 по 18 августа в китайском городе Чэнду. В соревнованиях приняли полицейские и пожарные из 80 стран мира. Следующие Игры полицейских и пожарных состоятся в 2021 году в Нидерландах.