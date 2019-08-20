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Челябинск примет Всероссийский студенческий фестиваль ГТО

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В Челябинске соберутся команды студентов со всей страны, чтобы принять участие в Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди студентов вузов. Финальные состязания пройдут 19–24 сентября в легкоатлетическом комплексе имени Елены Елесиной.

Среди испытаний для девушек и юношей будет бег (100 м, 2000 м и 3000 м), подтягивание из виса на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, плавание на 50 м, стрельба из пневматической винтовки. Об этом информирует 1obl.ru.

Победителем фестиваля ГТО станет команда, участники которой набрали в общей сложности больше всех очков. Лучшему студенческому коллективу вручат переходящий кубок.

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