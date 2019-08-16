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ФСИН назвала победителей конкурса по вождению автозаков

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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Московское управление ФСИН представило итоги конкурса среди водителей автотранспорта уголовно-исполнительной системы, который прошел в столице 10 августа.

Первый этап соревнования проходил в регионах и уже по его результатам лучшие водители были направлены в Москву. В этом году свое мастерство продемонстрировали жители Рязани, Тулы, Смоленска, Калуги, Подмосковья, Владимира и других.

Каждая команда состояла из двух водителей — один управлял легковым автотранспортом, второй — спецмашиной для перевозки осужденных.

Участники конкурса показали свои навыки маневрирования в условиях города и стрельбы. Водители исполнили «змейку», «эстакаду», «заезд в гаражный бокс» и «параллельную парковку». Также у них проверили знания дорожного движения.

По результатам соревнований первое место заняли представители столичного УФСИН, второе — сотрудники управления автотранспорта ФСИН России, на третье — силовики из УФСИН по Тверской области. Победителям вручили кубки и дипломы соответствующих степеней.

Турнир по вождению автозаков прошел в третий раз и был приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который с 2017 года отмечается ежегодно.

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