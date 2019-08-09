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ФСИН устроит соревнование по вождению автозаков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Федеральная служба исполнения наказаний РФ проведет турнир по вождению автозаков в Москве. Об этом 9 августа сообщает пресс-служба УФСИН.

Мероприятие пройдет в Капотне 10 августа, ожидается, что в нем примут участие водители подразделений ФСИН из более чем 10 российских регионов.

Участники продемонстрируют навыки маневрирования в условиях города и стрельбы. Соревнования будут включать в себя несколько этапов, в них войдут проверка знаний правил дорожного движения, вождение легковых и спецавтомобилей и автоэстафета. Водители должны будут исполнить «змейку», «эстакаду», «заезд в гаражный бокс» и «параллельную парковку».

В службе уточнили, что их спецавтомобили предназначены для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей в следственных изоляторах. Перевозкой задержанных граждан, в том числе участников митингов и других уличных акций, ФСИН не занимается.

Турнир по вождению автозаков пройдет в третий раз и будет приурочен ко Дню транспортной службы уголовно-исполнительной системы, который с 2017 года отмечается ежегодно.

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